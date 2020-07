Kommunalwahl 2020 : Auch das Steakhaus Fido’s wird in Alpen zum Wahllokal

Stimmabgabe bei einer Wahl (Symbolbild). Foto: dpa/Bodo Schackow

Alpen In Alpen treten fünf Bürgermeisterkandidaten und fünf Parteien bei der Kommunalwahl an. Wegen der Corona-Pandemie werden Vorkehrungen getroffen. Dazu gehören Masken, Desinfektionsspendern, Spuckschutzwände und ein „Einbahnstraßen“-System.

Der Wahlausschuss in Alpen hat am Donnerstagabend grünes Licht gegeben für die Bewerbungsunterlagen der fünf Parteien, die am Sonntag, 13. September, um die Verteilung der Sitze im neuen Rat ringen. Dabei haben sich in personeller Hinsicht und vom politischen Farbenspiel keine Änderungen mehr ergeben. Neu ist, dass das Steakhaus Fido’s an der Grünthalkreuzung auch Wahllokal wird, wie Ludger Funke als Wahlmanager im Rathaus dem Ausschuss mitgeteilt hat.

Damit vollzieht die Alpener Verwaltung für den Wahlbezirk 10 (Drüpt, Bönning-Rill) den Umzug des Restaurants nach, das vor wenigen Jahren an der Drüpter Straße zu Hause und auch schon da Wahllokal war. Die Rahmenbedingungen an der Grünthal-Kreuzung seien vor dem Hintergrund der Corona-Schutzvorkehrungen sogar deutlich besser, so Funke., weil die Abstandsregeln leichter einzuhalten seien.

Überhaupt beschäftigt der Pandemieschutz die Wahlämter in besondere Weise. Alle Wahllokale würden optimal ausgestattet mit Masken, Desinfektionsspendern und Spuckschutzwänden für die Wahlvorstände. Überall werde ein „Einbahnstraßen“-System die Wege der Wähler so vorgeben, dass die Ansteckungsgefahr minimal bleibt. Ausgezählt wird in den Lokalen. Die Briefwahlstimmen, von den viele erwartet werden, werden im Rathaus nur von Ratsvertretern und Verwaltungsmitarbeitern ausgezählt. Die Präsentation der Wahlergebnisse nach 18 Uhr wird aufgrund des größeren Platzangebotes vom Ratssaal in das Pädagogische Zentrum der Sekundarschule verlegt. Die Parteien werden gebeten, dazu Fotos ihrer Kandidaten einzureichen.