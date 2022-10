Energiewende in Alpen : Investor beantragt zwei Windräder für Bönninghardt

Mehr als 100 Menschen protestierten vor gut zwei Jahren in Alpen gegen die Windkraftpläne auf der Bönninghardt und in Menzelen. Foto: Gegenwind

Alpen Die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windräder in Alpen liegt noch auf Eis. Nun will ein Investor auf der Bönninghardt zwei 200 Meter hohe Anlagen in den Wald bauen. Die Verwaltung überlässt die Politik die Entscheidung.