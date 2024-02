Wirtschaftswege dauern noch Alpen schnürt das Millionenpaket zur Sanierung der Straßen auf

Dieser Winter war nicht besonders streng. Die Quecksilbersäule sank nur wenige Tage unter den Gefrierpunkt. Dennoch hat auch dieser vornehmlich nasse Winter Schaden angerichtet. Abzulesen an den Löchern im Asphalt. Alpen hat sich zuletzt darauf beschränkt, die gröbsten Löcher in den Fahrbahndecken provisorisch zu stopfen. Nun will man im Rathaus das kommunale Straßen- und Wegenetz, das an vielen Stellen einem Flickenteppich ähnelt, grundlegend angehen und sanieren. Dafür müssen in den kommenden Jahren Millionen im Haushalt bereitgestellt werden – allein für das laufende Jahr 1,3 Millionen Euro. Das vom Rat beschlossene Sanierungspaket sieht bis 2028 weitere Ausgaben in Höhe von mehr als vier Millionen Euro vor. Die gute Nachricht für die Anlieger: Sie werden nur durch die Bauarbeiten belastet, zahlen müssen sie nicht.