Finanzwirtschaft in Alpen : Alpen investiert viel Geld in die Sportanlagen

Die rote Asche soll bei der Viktoria in Alpen durch grünen Kunstrasen ersetzt werden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Der Haupt -und Finanzausschuss legt am Dienstag die finanziellen Eckdaten fest, mit denen die Gemeinde Alpen in diesem Jahr wirtschaften will. In dem Veränderungsdienst, den Kämmerin Andrea Wessel vorlegt, ergeben sich gegenüber der Ursprungsplanung im Etat-Entwurf einige nennenswerte Verschiebungen.

Das geplante Ergebnis verschlechtert sich um 1,1 Millionen auf nun minus 1,2 Millionen Euro. Bei den Investitionen legt Alpen, sofern die Politik dafür grünes Licht gibt, noch einmal 720.000 Euro drauf und landet jetzt unterm Strich bei einer Investitionssumme von 2,6 Millionen Euro.

Die signifikantesten Verschiebungen gibt es bei den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Die bleiben planerisch zwar nicht aus, werden aber aufs nächste Jahr verschoben und dann erst auf der Habenseite verbucht. Das belastet den aktuellen Haushalt, verbessert, falls die Grundstücke dann auch verkauft werden, die Aufstellung des Etats für 2021. Die Verschiebung bei den Grundstücksdeals wird im Ergebnisplan auf knapp 1,5 Millionen, im Investitionsplan auf 1,8 Millionen Euro beziffert. Um welche kommunalen Flächen es sich dabei handelt, ist dem Veränderungsdienst nicht zu entnehmen. Bekannt ist, dass die Gemeinde Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbauland im Baugebiet Alpen-Ost und der Fläche am Willy-Brandt-Platz an einen Investor erwartet.