Symathisanten-Treffen in Alpen : Interesse an grüner Politik wächst

Alpen Grüne sind selbst ein wenig überrascht über Resonanz bei Symathisanten-Treffen.

Dass die Grünen im Land kräftigen Aufwind verspüren, macht sich auch in Alpen bemerkbar. Der Zulauf ist spätestens seit dem Interessenten-Treffen am Donnerstagabend im Gasthof Zum Dahlacker unübersehbar. Im Hinterzimmer verlieren sich bei Parteiversammlungen für gewöhnlich ein halbes Dutzend Mitglieder. Diesmal war’s fast zu klein.

Nienhaus erläuterte den Aufwand in der Fraktionsarbeit: „Die Teilnahme in Hauptausschuss und Rat sind Pflicht, dazu kommen wöchentliche Fraktionssitzungen. Der zeitliche Aufwand dafür beträgt rund 70 Stunden im Jahr.“ Mitgliedschaften in weiteren Gremien, wie etwa dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, könnten je nach Kompetenz frei gewählt werden.

Den Schwung der Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ will Nienhaus nutzen, eine Verjüngung der Partei herbeizuführen: „Wir brauchen junge Menschen, die sich für unsere Ziele einsetzen, wir brauchen ihren Input und ihr Know-How.“ Beides können Interessenten an grüner Politik vor Ort auch gleich einbringen. Zum Beispiel bei der Erstellung des Wahlprogramms. „Ich schicke allen das Protokoll. Wer möchte, darf gerne an der Ausarbeitung der einzelnen Themen mitwirken“, so Nienhaus.