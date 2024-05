Schäden durch hohes Grundwasser Offener Brief der Initiative Salzbergbaugeschädigter

Einen Offenen Brief hat die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten nun an die Untere Wasserbehörde, die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg), den Kreistag Wesel, die Gemeinde Alpen, die Städte Rheinberg, Wesel und Xanten sowie an die Ministerien für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalens geschickt.