Vortrag über sexualisierte Gewalt im Netz Kinderschutzbund Alpen befasst sich mit Gefahren im Internet

Am Donnerstag, 9. November, findet ein Vortrag zum Thema „Sexualisierte Gewalt im Netz – Wie können wir unsere Kinder im digitalen Raum schützen?“ statt, der vom Kinderschutzbund, Ortsverband Alpen, durchgeführt wird. Als Gastrednerin konnte die pädagogische Referentin Rike Bartmann von der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft für Kinder-und Jugendschutz NRW gewonnen werden, die sachkundig Grundlagen zum Thema vermittelt und Präventionsschritte sowie Möglichkeiten der Intervention aufzeigen will. Interessierte sind in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses Alpen eingeladen. Der Eintritt ist frei. Eine Spende nach eigenem Ermessen für den Kinderschutzbund ist willkommen.