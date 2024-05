Ausflug in die Natur Veener Kastaniengarten öffnet seine Pforten

Den Anfang machten vor 24 Jahren ein 12 mal 14 Meter großer und 1,80 Meter tiefer Naturpool und vier Ess-Kastanien in einem Ziergarten. Heute kann man die vielen Sträucher, Büsche und Blumen kaum zählen, die Hellfried Schmitz auf den Weideflächen hinter dem landwirtschaftlichen Gehöft an der Dickstraße 12 in Veen gepflanzt hat, das seine Schwiegereltern im Nebenerwerb bewirtschaftet hatten und wo sie bis in die 70-er Jahre Milchkühe und Schweine hielten. Um die 450 dürften es sein, rechnet er hoch; die meisten hat er als wurzelnackte Setzlinge gekauft, „für einen Euro das Stück“. Am Sonntag, 5. Mai, laden der 63-jährige Gärtner aus Leidenschaft und seine Frau Steffi von 11 bis 18 Uhr zur offenen Gartenpforte in ihren Kastanienhof ein, ein Paradies, das Freunde auch „Arche Noah“ nennen.