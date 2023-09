Landwirtschaft vor der Motorisierung Öffentliches Ackertraining mit Kaltblütern in Veen

Es ist keine Vision, dass der Bauer nicht mehr aufs Feld muss, um es zu beackern. An der Winnenthaler Straße in Veen kann man am Samstag, 30. September, von 11 bis 16 Uhr erleben, wie im Zusammenspiel von Mensch und Tier die Erde bewegt wird. Ganz ohne maschinelle Hilfe. Die Fuhrhalterei „Die starke Truppe“ hält hier mit dem Schanzenhof (Demeter) ein „Ackertraining mit Kaltblütern“ ab. Elf kräftige Ackergäule aus ganz NRW waren bis Anfang der Woche angemeldet, um eggen, pflügen und Stämme rücken zu üben. Zu essen gibt’s Bio-Bratwurst und um 14 Uhr eine Hofführung. Der Eintritt ist frei. bp/Foto: Stevens