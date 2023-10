Hunde im Alpener Rathaus Fast alle Kollegen lieben Friedrich

Der unbedarfte Besucher, der’s im Altbau des Alpener Rathauses bis oben ins Dachgeschoss geschafft und an die etwas versteckt liegende Tür von Zimmer 319 klopft, erlebt eine Überraschung. Noch ehe sich die Tür öffnet, dringt Hundegebell an sein Ohr. „Keine Angst, der bellt nur“, sagt Herrchen Marco Große. Der IT-Spezialist der Verwaltung hat hier sein Büro. Mehr als diese Zusicherung beruhigt die Tatsache, dass der Terrier sofort innehält und sich in sein Körbchen hinterm Rollcontainer zurückzieht. Dort bleibt Friedrich, so heißt der Jack Russel, nicht lange liegen. Seine Neugier auf den Neuling ist zu groß. Er will jetzt nur spielen und vor allem gekrault werden. Furchteinflößend ist das nicht. Im Gegenteil.