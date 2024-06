Bürgerschützen Menzelenerheide laden ein Samstag steigt das Dorf- und Kinderschützenfest in Menzelen-West

Am Samstag, 8. Juni, steht die Festwiese am Wippött in Menzelen-West erneut kopf. Denn dann lädt der Bürgerschützenverein Menzelenerheide zum großen Dorf- und Kinderschützenfest ein. „Wie der Name schon sagt, ist es ein Fest für die ganze Familie. Alle Generationen sind angesprochen“, berichtet Volker Plegge, Pressesprecher des Bürgerschützenvereins Menzelenerheide. Er dankte Marius Hilgert für die gute Organisation im Vorfeld.