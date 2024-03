Müllsammeln in Menzelen Wenn an einem Tag das Dorf gesäubert wird

Menzelens Dorfvorsteher berichtet nicht ohne Stolz: „Vor drei Jahren haben wir mit der Aktion angefangen – jetzt ist sie ein Selbstläufer.“ Teilnehmer musste er also nicht mühsam suchen. Innerhalb von drei Stunden haben die Helfer Menzelen-Ost, Menzelen-West, Bönningrill vom Müll befreit. „Das konnte nur geschafft werden, indem wir uns in einzelne Teams aufgeteilt haben“, berichtet Giesen. 19 Teams waren also unterwegs. Möglichst wohnortnah wurden sie eingesetzt. Dabei seien die einzelnen Teams zwischen sechs bis 14 Leuten stark gewesen. „Das kam ganz auf den Einsatzort an“, berichtet der Ortsvorsteher. Generell seien Straßen mit Wohnbebauung nicht so verschmutzt wie freiere Gelände, demnach gab es innerorts kleinere Teams. „Aber am See in Menzelen-West sind wir mit 14 Mann angerückt“, sagt Giesen. Offenbar scheuten sich an dieser Stelle die Menschen weniger, Dinge in die Natur zu werfen. „Hier fühlt man sich vielleicht weniger beobachtet“, sagt Giesen.