Gastronomie in Alpen Freitag ist Wein-Zeit in Menzelen-Ost

Wer das Anwesen von Heike und Otmar Lind in Menzelen-Ost betritt, der fühlt sich direkt, als wäre er in einer anderen Welt. An der Ringstraße 98 haben sich die Linds auf 1400 Quadratmetern eine Oase geschaffen, die an Gärten in der Provence erinnert. Ab Freitag, 31. Mai, öffnen die Linds erneut ihren Privatgarten und verwanden diesen in eine Straußwirtschaft. Drei Monate lang können Weinliebhaber und solche, die es vielleicht noch werden möchten, dann immer freitags gemütliche Stunden im Lindschen Garten verbringen und dabei erlesene Tropfen probieren.