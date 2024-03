Parcours am Spielplatz Mobiler Pumptrack tourt durch Alpen

Kaum zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, da war der neue mobile Pumptrack am Spielplatz in Menzelen-Ost an der Buchenstraße schon der Renner. Alle wollten die Strecke ausprobieren: So sah man Radfahrer, Skater, Kinder mit Tretrollern, die ordentlich in die Kurven gingen und bei den Hügeln jauchzten. Mit dabei waren auch Celine und Mirja, die ihr Glück auf Rollschuhen versuchten und jubelten: „Das macht Spaß!“