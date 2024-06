Feuer in Alpen Großbrand in Lackierbetrieb

Einen Großbrand gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Alpen. Ein Anwohner an der Weseler Straße hatte beim dort ansässigen Lackierbetrieb Flammen an einem Bürotrakt des Gebäudes bemerkt und sofort Alarm geschlagen. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Bei Eintreffen der Feuerwehr hätten Teile der Büroräume schon in Vollbrand gestanden, teilt Michael Hartjes, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Alpen, mit. Im weiteren Verlauf konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern. Das Feuer griff somit nicht auf Farben und Lacke über. Es wurde niemand verletzt. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Derzeit dauern die Ermittlungen an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kamp-Lintfort unter 02842 9340 zu melden.