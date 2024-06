Unfallursache ist noch unklar Motorrollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Bereits am Dienstag verunglückte ein Motorrollerfahrer in Alpen so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste. Das teilt die Kreispolizei Wesel nun mit. Der 61-jährige Motorrollerfahrer aus Xanten befuhr gegen 14.45 Uhr die Dickstraße aus Alpen kommend in Richtung Veen. Im dortigen Kurvenbereich hinter der Einmündung der Thorenstraße kollidierte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit der dortigen Leitplanke und verletzte sich schwer. Aufgrund der schweren Verletzungen sei ein Rettungshubschrauber zum Transport in einer Duisburger Klinik eingesetzt worden, teilt die Polizei mit. Eine Lebensgefahr konnte nach erster Einschätzung nicht ausgeschlossen werden. Der Motorroller sei sichergestellt worden und zur Unfallaufnahme sei ein auf schwere Unfälle spezialisiertes Team aus Kleve eingesetzt worden, so die Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.