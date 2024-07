Schützenwesen in Alpen Hans-Gerd Würfels regiert auf der Hei

Musikalisch wurde der Nachmittag durch den Musikverein Wemb und durch den Tambourcorps Goch-Asperden untermalt. Ein besonderer Dank geht an die Tambourcorps Bönninghardt und Menzelen-Ost, die erstmalig als Spielgemeinschaft agierten. Lange noch waren in der lauen Sommernacht die fröhlichen Stimmen auf der Schützenwiese zu hören. Bei Musik und Tanz, kühlen Getränken aus der Cocktailbar oder vom Bierstand wurde bis in den frühen Morgen gefeiert.