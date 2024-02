Karneval in Alpen Bönninghardter Frauen feierten ausgelassen

Für die weiblichen Jecken aus Bönninghardt darf eine Veranstaltung in der fünften Jahreszeit nicht fehlen: Die Frauensitzung. So kamen die Närrinnen in schillernd bunten Kostümen zahlreich zur karnevalistischen Veranstaltung vom Kreis der Frauen St. Vinzenz. Kein Platz blieb leer im Pfarrheim Bönninghardt.