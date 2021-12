Energiewende in Alpen : Dem heißen Thema Windkraft geht ein wenig die Luft aus

Energiewende in Alpen

Alpen sondiert weiter seinen Weg in der Energiewende und sucht nach einem Planungsinstrument für den Bau von Windrädern. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Alpen/Menzelen Nur noch recht überschaubares Interesse bei der zweiten Bürgerversammlung für mögliche Standorte für Windräder in Alpen. Vorrangzonen würden die Zahl der möglichen Standorte reduzieren, so die Verwaltung.

Aus der im Sommer heißen Debatte um Windkraft in Alpen scheint derzeit ein wenig die Luft raus. Auf der Suche nach dem Ausweg aus der aktuellen Sackgasse, in der das planungsrechtliche Bemühen um Vorrangzonen für Windräder im Gemeindegebiet steckt, kamen jetzt nur noch rund 25 Interessierte zur zweiten Bürgerversammlung ins Pädagogische Zentrum. Das lag nicht nur an der Furcht vor Ansteckung mit Covid. Denn auch den Livestream im Internet hat nur gut ein Dutzend Leute verfolgt, sagte André Enge, Leiter des Fachbereichs Bauen und Planung, auf Anfrage.