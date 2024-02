Karneval in Alpen In Menzelen feierten die Kinder

Nun heizte DJ Hans die Stimmung mit Karnevalsliedern und aktuellen Hits an. Er bekam jede Menge Musikwünsche, die er gerne erfüllte. Wie in jedem Jahr war auch diesmal die Cocktailbar „Cocktails and friends“ wieder vor Ort, die ihre alkoholfreien Cocktails bei dieser Veranstaltung für die Kinder spendete. Ein rundum gelungener Tag ging gegen Abend zu Ende. „Es ist immer wieder schön so viele strahlende Kinderaugen zu sehen“ sagte Sascha Angenendt vom Sachausschuss „Mach mit“ „Unser ganzes Team freut sich jedes Jahr auf diese Veranstaltung.“ Ein besonderer Dank geht auch an die zahlreichen Spender, ohne die der Kinderkarneval in Menzelen-West nicht stattfinden könnte.