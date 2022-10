Karneval in Bönninghardt : Besenbinder holen Hoppeditz aus dem ewig langen Schlaf

Bönninghardt Nach drei Jahren Pandemie-Pause wecken die Bönninghardter Narren ihren Hoppeditz wieder. Für diese Rollen haben die Besenbinder eine Idealbesetzung gefunden.

Auch die Jecken in und um die Bönninghardt dürfen sich wieder freuen: Denn nach drei Jahren Pandemie-bedingter Zwangspause planen die Besenbinder, der Elferrat Bönninghardt, in der nun kurz bevorstehenden Session wieder karnevalistische Aktivitäten. Der Startschuss für die jecke Jahreszeit fällt beim traditionellen Hoppeditz-Erwachen am Freitag, 11. November, um 20.11 Uhr in der Gaststätte Thiesen.