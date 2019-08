Sitzstreik am Feuerwehrgerätehaus : „Hommen sitzt“ wieder in einer Doppelschicht

„Hommen sitzt“ wieder in einer Doppelschicht

Sitzstreik am Feuerwehrgerätehaus

FDP-Chef nimmt auch am Abend Platz vor der alten Feuerwache und hofft auf Zulauf. Kritik von Roten und Grünen.

Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen. Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder.

Die Sitzblockade an der alten Feuerwache am Willy-Brandt-Platz wird zur runden Sache. Zum 20. Mal setzt sich am Mittwoch, 14. August, FDP-Fraktionschef Thomas Hommen von 10.55 Uhr bis „fünf vor zwölf“ im Gartenstuhl vors leergezogene Feuerwehrgerätehaus und hält seine wöchentliche Mahnwache, um gegen den Abriss des Gebäudes zu demonstrieren.