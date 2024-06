Workshop in Alpen „Sieh‘ den Mensch‘ in mir“

„Schau mich an – und sieh‘ den Mensch‘ in mir“, lautete der erste Teil des Refrains. „Wunder und Welten treffen sich hier“, der zweite. Der Song war extra von Judy Bailey für den dritten Workshop von Home.Alpenmusik komponiert worden. Ihr Mann Patrick Depuhl hatte den Text geliefert, dabei das „en“ bei „Menschen“ wegfallen lassen, wie es der niederrheinischen Sprachkultur entspricht. „Sei mein Licht“ hatte Judy Bailey als zweites neues Lied für den Workshop komponiert, außerdem in den letzten Tagen „Demokratie ist ein Lied“. Ihre Lieder drehen sich um Menschlichkeit und Frieden, Heimat und Geborgenheit.