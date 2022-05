Hobbys in Alpen : An Mona Lisas Lächeln gescheitert

An Mona Lisas Lächeln gescheitert

Alpen Hobbymaler Herbert Gooßens malt am liebsten Veener Motive wie die Kirche St. Nikolaus. Aber auch an großen Meistern hat er sich schon versucht.

Dreimal hat Herbert Gooßens die Veener Kirche St. Nikolaus auf Acryl festgehalten. Einmal mit spitzem Kirchturmdach um 1920, dann 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg mit zerstörtem Kirchturm und und mit dem pyramidenförmigen Kirchturm von heute. „Ich male gerne Veener Motive“, sagt der Hobbymaler aus dem Krähendorf. Am Museumssonntag hat Herbert Gooßens seine Bilder im Haus der Veener Geschichte gezeigt, darunter auch die drei Kirchen-Ansichten und Bilder von Heiligenhäuschen.

„Sport und Kunst waren meine Lieblingsfächer auf dem Stiftsgymnasium in Xanten“, erzählt Gooßens schmunzelnd. „In Kunst wurde damals noch viel gemalt.“ Da sich in den 50er Jahren mit Sport und Kunst kein Geld verdienen ließ, begann er nach der Mittleren Reife eine Ausbildung bei der Stadt Xanten. Erst als der Leiter des Steueramtes vor fast 20 Jahren in Pension ging, hat er seine Liebe zur Malerei neu entdeckt.