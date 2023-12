Hobby- und Handwerkermartkt in Menzelen Budenzauber rund um die alte Dorfschmiede

Info

Öffnungszeiten Am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, findet in und an der alten Schmiede in Menzelen-Ost wieder der beliebte Hobby- und Handwerkermarkt statt. Am Samstag startet der Markt um 13 Uhr, am Sonntag schon um 11 Uhr. Er geht an beiden Tagen um 18 Uhr zu Ende.