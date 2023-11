„Alles ist in Handarbeit hergestellt“ Alpen lädt wieder zum Hobby- und Handwerkermarkt

Am Stand des benachbarten Waldkindergartens, der wieder die Produkte seiner „Wurzelzwerg-Imkerei“ anbieten wird, dürfen Kinder selber Kerzen herstellen, indem sie einen Docht in eine Wabenwand aus Honigwachs einrollen. Überhaupt sind die Kinder der Grundschule aktiv in das Geschehen eingebunden: Sie bekommen einen eigenen Raum, in dem sie an mehreren Ständen ihre selbst gebastelten Sachen anbieten dürfen, darunter mit Wolle umwickelte Herzen und Tannenbäume.