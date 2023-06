Historisches Himmelbett für 480 Euro in Alpen versteigert „Früher schliefen die Menschen sitzend“

Mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche hatte der Tag begonnen, zu dem die Kirchengemeinde alle ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen hatte. Bei Würstchen vom Grill, kalten Getränken und Waffeln saß man anschließend auf dem Amalienplatz zusammen, kam miteinander ins Gespräch oder hörte den fünf Musikern zu, die sich eigens für diesen Tag zusammengeschlossen haben, um die Ehrenamtlichen mit Oldies zu unterhalten. Am Bass Stefan Kwetkat, der mit Gitarrist Norbert Sollbach und Hannes Sänger (Gesang, Gitarre) in der Band „Honey and the Hotchots“ spielt. Die drei kommen aus Wanne-Eickel, sind eigens für den Ehrenamtstag nach Alpen gekommen und standen mit zwei Musikern auf der Bühne, mit denen sie noch nie zusammen gespielt haben: Am Schlagzeug der Alpener Küster Manfred Küppers, am Saxofon und aus Neukirchen-Vluyn Thorsten König.