Kinderkarnevalsumzug Alpen : Alpen, Helau! klappt auch am Sonntag danach

Alpen, Helau! klappt auch am Sonntag danach

Alpen Vor einer Woche war der Alpener Kinderkarnevalszug sturmbedingt abgesagt worden. Jetzt zogen 25 Wagen und Fußgruppen durch den Ort. Rund 1000 Besucher waren da, schätzt die Polizei.

Als der Umzug am Tulpensonntag dem Sturm zum Opfer gefallen war, waren Cosima und Matti, Alpens Kinderprinzenpaar, noch todunglücklich gewesen. Doch jetzt, am Sonntag danach, zog der närrische Lindwurm durch den Ort und die Prinzessin strahlte: „Das ist ein komisches Gefühl, irgendwie cool.“ Und dieser Zug war deutlich länger als in den Jahren zuvor, insgesamt 25 Wagen und Fußgruppen machten sich auf den Weg. „Das ist beste Werbung für Alpen und unseren Zug. Viele sind zum ersten Mal dabei und denken vielleicht: Das ist schön hier, wir kommen im nächsten Jahr wieder“, erklärt Manfred Tönnis vom AKK.