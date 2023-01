Mit Musik ins neue Jahr Akkordeon-Orchester Veen begeistert in der Kirche St. Nikolaus

Zum Einstiegs mit Trompet Voluntary erfüllte der Klang des Orchesters den gesamten Kirchenraum. Die einleitenden Worte zum Stück The new Village von der AOV-Vorsitzenden Irmgard Höpfner nahmen das Publikum mit auf eine Reise in ein neues Land, das dem Meer abgerungen und im Laufe der Zeit trotz Zerstörung durch Überfälle wieder aufgebaut werden konnte. Durch präzise Tempowechsel konnte man die Zustände des sich wandelnden Landes auf einmalige Weise musikalisch nachvollziehen.