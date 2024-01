Heimatpreis Alpen Ein Zeichen – aus Sorge um die Marschmusik bei dörflichen Festen

Eigentlich wird der Heimatpreis von Platz ein bis drei immer in der letzten Ratssitzung des Jahres vor Weihnachten verliehen. Aus gutem Grund wurde der feierliche Akt diesmal in den Auftakt fürs Jubiläumsjahr eingebettet. Die Modalitäten der Preisverleihung, einen Preis für sieben Vereine zu vergeben, sei politisch allerdings umstritten gewesen, deutete Bürgermeister Thomas Ahls an.