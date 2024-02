Tägliche Gespräche im Pfarrheim Heilfastenwoche in Bönninghardt startet mit Info-Abend

In der Fastenwoche treffen sich allabendlich die Fastenden um 20 Uhr im St. Vinzenz-Pfarrheim bei warmen Tees zu Fastengesprächen. Oymann zufolge sorgen diese Gespräche für einen guten, lockeren und lustigen Erfahrungsaustausch,. Begleitet werden sie durch Herbert Oymann und Norbert Koch. Am Donnerstag in der Fastenwoche wird um 17 Uhr eine Wanderung durch den Bönninghardter Wald gestartet. Alle Angebote sind freiwillig und kostenfrei.