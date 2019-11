Karneval : Heier wecken Hoppeditz für die 50. Karnevalssession

Alpen-Bönninghardt Peter Nienhaus spielte den jecken Narren in Bönninghardt und hatte anfangs keinen Bock. Das Motto klingt holländisch.

Die jecken Besenbinder sind ihrer Zeit voraus und haben bereits am Samstag die Session eröffnet. Voll wurde es im Saal Thiesen auf der Hei. „Der 11.11. fällt auf den Montag, deshalb verkünden wir am Wochenende das Motto und starten dem Kartenvorverkauf für unsere Büttensitzung“, sagt Elferratspräsident Timo Rayermann (31). Die Sitzung findet am Samstag, 8. Februar, statt. Karten kosten elf Euro. „95 Prozent unser Karten verkaufen wir beim Hoppeditzerwachen. Der Rest ist bei Thiesen zu bekommen“, so Rayermann.

Der Saal war voll, denn mit dem Start des Vorverkaufs gibt es jedes Jahr eine erste karnevalistische Kostprobe. Nicht nur Tanz der Garden und Musik vom Bönninghardter Tambourcorps. Auch der Hoppeditz (Peter Nienhaus) wird dazu geweckt. Dem allerdings passte der frühe Termin überhaupt nicht in den Kram, wie beim schon traditionellen Hoppeditzspiel zu erleben war. „Ich habe keinen Bock“, erklärte der sonst so muntere Mann. Er wollte partout nicht aufstehen, sondern sich nochmals umdrehen. Er maulte rum und zog sich den Zorn des Elferrats sowie des Sitzungspräsidenten Leo Sonneveld auf sich. Vor allem, weil der Karneval auf der Hei‘ sein 50-jähriges Bestehen feiert. „Ich habe überhaupt keinen Bock“, maulte indes Hoppeditz weiter. „Demnächst feiert ihr schon im Oktober. Das ist Vertragsbruch.“ Der Elferrat hatte daher vier Kandidaten eingeladen, um im Format „Voice of Hoppeditz“ sich einen neuen Hoppeditz zu suchen. Aber keiner der Kandidaten aus dem In- und Ausland oder womöglich noch aus dem benachbarten Veen tippte an die Qualitäten vom Hoppeditz von der Hei‘. Der Karneval der Besenbinder ist gerettet, Hoppeditz erwachte und sortierte die Alpener Politik für das Wahljahr 2020 neu. Heinz-Theo Baumgärtner, als Heier Jeck der ersten Stunde bekannt, erinnerte an das erste Karnevalslied, der Elferrat sorgt für die fetzige Fassung im 21. Jahrhundert. „Wir haben vor fünf Jahren eine neue Konstellation im Elferrat gewagt und uns gut aufgestellt“, so Timo Rayermann. Jung, frisch, frech und kreativ kommt es von der Bühne im Saal Thiesen. Auch das Sessionsmotto hat es wieder in sich und lautet: „Die höllischen Nachbarn kommen vorbei, ‚Oranje boven‘ hallt‘s von der Hei.“ Für Sitzungspräsident Leo Sonneveld, Jeck mit holländischen Wurzeln, ein wahrhaftes Heimspiel. „Von Frikandel bis Holländer Käse ist alles möglich“, so Sonneveld auch mit Blick auf das Krähendorf. „Alles oranje“ ist dabei schon mehr als Andeutung zu verstehen.