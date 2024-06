Live-Musik in Alpen Ein Abend mit Rockklassikern an der Grünthal-Kreuzung

Am Samstag, 15. Juni, treten dort die beiden Bands Burnhard und Heat Wave auf. Einlass ist ab 18 Uhr, Karten kann man noch bekommen. Es gibt sie im Vorverkauf im Fidos Steakhouse an der Weseler Straße 110 in Alpen, bei Blumen Brandt, Mühlenstraße 216 in Kamp-Lintfort, und in der Praxis für Psychotherapie Bleeck an der Kamperdickstraße 17 in Kamp-Lintfort. Die Tickets kosten im Vorverkauf zwölf, an der Abendkasse 15 Euro. Unterstützt wird die Rocknacht von der Volksbank Niederrhein, die ihren Hauptsitz in Alpen hat.