Durch Geräusche wach geworden Hausbewohnerin (81) vertreibt Einbrecher – Polizei leitet in Alpen Fahndung ein

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.30 Uhr versucht, in ein Haus an der Lindenallee in Alpen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, war die Bewohnerin (81) auf Geräusche an ihrer Terrassentür aufmerksam geworden. Sie habe nachgesehen und das Licht von Taschenlampen hinter ihrer Tür erkennen können, erklärten die Ermittler. Die Frau habe durch Klopfen vor die Terrassentür auf sich aufmerksam gemacht, daraufhin hätten die Täter die Flucht ergriffen. Polizeibeamte hätten kurz darauf drei Personen auf dem Flughafenweg beobachtet, die bei Erblicken der Streifenwagenbesatzung unmittelbar die Flucht in die angrenzenden Felder ergriffen hätten. Sofort sei eine Fahndung eingeleitet worden. Ein Polizeihund und ein Polizeihubschrauber seien hinzugezogen worden. Dennoch hätten die flüchtigen Personen nicht gefunden werden können. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Die zuständige Polizei in Kamp-Lintfort ist erreichbar unter Tel. 02842 9340.