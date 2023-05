Museumstag und Handwerkermarkt in Veen Mona Lisas Lächeln aus zweiter Hand

Besonders stolz waren die Museumsfreunde über eine Standarte des Bundes der historischen Bruderschaften des Kreises Moers aus dem Jahre 1924. „Sie wurde uns als Leihgabe zur Verfügung gestellt, aber eigentlich gehört sie hierher. Der Bund der historischen Bruderschaften ist nämlich in Veen gegründet worden“, erzählte Peter Janßen, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Passend zum Thema waren in einer Vitrine Abbildungen von zahlreichen Veener Königsorden zu besichtigen. Die deuteten stets einen Bezug zum amtierenden Regenten an. So ist der Orden von Elektriker Gerd Willi Dick in Form einer Glühbirne gestaltet.