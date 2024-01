Zum 950-jährigen Bestehen Alpen hat jetzt Jubiläumsschilder

Alpen, Hauptort und Namensgeber einer Flächengemeinde mit vier Ortsteilen, wurde urkundlich erstmalig im Jahre 1074 erwähnt. Zum 900-jährigen Bestehen in 1974 wurde in Alpen zum letzten Mal gefeiert. Dies geschah mit einem großen Festakt, an dem sich viele Vereine und Organisationen an der Ausrichtung der Festivitäten beteiligten. Nach nun weiteren 50 Jahren steht die Feier 2024 ganz im Fokus der Gemeinde.