Umrüstung in Alpen : LED-Licht hilft dem Klima und der Kasse

Alpen Alpen schließt die umweltfreundliche Umrüstung der rund 1500 Laternen im Gemeindegebiet ab. Das spart bis zu 80 Prozent Energiekosten und senkt den CO2-Ausstoß erheblich. Ein Teil der Lampen leuchtet noch herkömmlich.

Nach Alpen und Menzelen sind jetzt die Laternen in Veen und in Teilen von Bönninghardt an der Reihe. 145 Lampen werden in den kommenden Wochen von der Firma Horlemann umgerüstet. Im vorigen Jahr sind in Menzelen-Ost 94 Lampen an den Straßenrändern umgerüstet worden. Hiermit werden nicht nur knapp 30.000 kWh an Strom jährlich eingespart, sondern auch satte 342 Tonnen des Klimagases CO 2 .