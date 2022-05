Alpen ist gut gerüstet : Segen für drei neue Feuerwehrautos

Alpen Wegen der Pandemie konnte die Feier am Gerätehaus in Alpen erst jetzt stattfinden. Bürgermeister Thomas Ahls ist froh darüber: „Die Krisen zermürben die Menschen.“

Drei neue Einsatzfahrzeuge gehören nun offiziell zur Flotte der Freiwilligen Feuerwehr Alpen. „Alle Mann an Bord“, meldete am Sonntagmorgen Wehrleiter Michael Hartjes bei der feierlichen Einsegnung der roten Autos. Vertreter aus Rat und Verwaltung, des DRK sowie aus den eigenen Reihen, inklusive der Ehrenabteilung, und die Gäste erlebten den kleinen Festakt am Gerätehaus.