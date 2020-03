Sanierung des Schul- und Sportzentrums : Alpen hält an der Sitzung des Rates fest: Es kommt aber nur jeder Zweite

Alpen Die energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums dulde keinen Aufschub, so Bürgermeister Thomas Ahls. Fraktionssprecher verzichten auf politische Bewertung.

Bürgermeister Thomas Ahls hat am gestrigen Mittwoch gegen lauter werdende Kritik die Entscheidung verteidigt, den politischen Apparat Rat in Alpen – anders als in den umliegenden Rathäusern – nicht komplett einzustellen. Es bleibe dabei, dass der Rat, wenn auch in konzentrierter Form, am Donnerstag, 26. März, um 18 Uhr zusammenkommt, um den Haushalt 2020 zu verabschieden. Begründung, so Ahls im Gespräch mit der Redaktion, sei die anstehende energetische Sanierung des Schulzentrums. Die Sitzung ist öffentlich. Daher falle der Besuch nicht unter eine bis dahin mögliche Ausgangssperre.