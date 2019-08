Ferienhilfswerk Alpen : Wasservergnügen im sonnigen Kroatien

Die Jugendlichen genießen die Ferien in Kroatien in vollen Zügen. Die Kanu-Tour war nur eines von vielen Abenteuern. Foto: Ferienhilfswerk

Alpen Die zusammengewürfelte Teenager-Schar des Ferienhilfswerkes St. Ulrich ist an Istriens Küste zu einem klasse Team zusammengewachsen.

So langsam neigen sich die Sommerferien dem Ende zu, da gibt es noch einmal Feriengrüße aus dem vierten Lager des Ferienhilfswerks St. Ulrich von der Küste Istriens. Halbzeit – Zeit für doppelte Freude: über eine Woche voller Erlebnisse, die hinter den Jugendlichen liegt, und Vorfreude auf eine ereignisreiche Restwoche.

Rico Artega, 14 Jahre alt, aus Borth, lobt besonders die Gemeinschaft im Ferienlager. Er sendet besondere Grüße an seine Eltern: „Mama und Papa, mir geht’s super gut hier. Ich hab’ echt viel Spaß.“ Auch die 27-jährige Lagerleiterin Laura Meier freut sich, dass sich im Lager eine gute Gemeinschaft entwickelt habe. Das sei nicht selbstverständlich: „Denn hier sind so viele wirklich unterschiedliche Leute zusammenkommen.“

Drillingskind Christina Janzik, vor 27 Jahren in Alpen geboren, ist bereits das fünfte Mal als Betreuerin mit dem Ferienhilfswerk unterwegs. Auch sie ist begeistert: „Mir gefällt dieses Jahr besonders gut, dass das Miteinander im Team und das Zusammenleben mit den Lagerkids besonders harmonisch sind.“

Beste Laune in Istrien: Die Gruppe des Ferienhilfswerks St. Ulrich steuert auf die Heimreise zu. Foto: Ferienhilfswerk

Für das Küchenteam konnte das Ferienhilfswerk Sportstudentinnen aus Essen gewinnen. Die Mädels mit gastronomischer Ader gehören zum Catering-Team im Essener Hard-Sport-Café am Sportcampus und bringen ordentlich Schwung ins Basislager. Während des Kochens erklingt immer wieder ein kräftiges „Iptiwipti, schwiptiwipti, Pillemann, Pillemann, hoi hoi hoi“ aus dem Küchenzelt. Auch die Stimme will schließlich trainiert sein.

Christina Janzik ist angetan von den vielen Unternehmungen: „Ein Highlight war eine Bootstour nach Rovinj, die wir das erste Mal gemacht haben. Es gab nach dem Anlegen in Rovinj bei einem weiteren Stopp noch Gelegenheit zum Schwimmen an einem sehr schönen Strand.“ Gespannt sind jetzt alle auf das abenteuerliche Klippenspringen am Kap Kamenjak. „Darauf freue ich mich ganz besonders“, so die 27-jährige Alpenerin.

Hannah Rous, 15 Jahre alt, aus Alpen haben bisher das Bergfest, der Disco- und Kinoabend, die vielen sportlichen Aktivitäten sowie die Bootstour nach Rovinj besonders gefallen. Sie freut sich auf jeden Fall noch auf die Sunset-Tour, die Neonparty und das Klippenspringen. Carlsson Claassen aus Büderich hat in der ersten Woche im Ferienlager vor allem gefallen, dass so viele verschiedene Aktivitäten angeboten wurden. Besonders hebt er die Kanu-Tour und die Reise mit dem Boot hervor. In Woche zwei hofft er auf einen zweiten Disco-Besuch und richtet „schöne Grüße nach Hause“ aus.

Die 15-jährige Johanna Bolz kommt aus Hamb. „Was mir bisher besonders gefallen hat, war die Rovinj-Tour.“ Sie hat einen Wunsch, was das Ferienlager in den kommenden 50 Jahren bis zum 100-jährigen Bestehen auf alle Fälle beibehalten sollte: „Nicht jeden Tag eine Veranstaltung, sondern auch viel Zeit zur freien Verfügung.“ Auch Johanna freut sich wie Bolle auf das Klippenspringen und denkt an zu Hause: „Schöne Grüße an meine Familie.“

(RP)