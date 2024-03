Hohes Grundwasser in Menzelen Streit zwischen Betroffenen und Lineg brodelt weiter

Inzwischen sind 91 Tage ins Land gezogen, seitdem das Grundwasser in Menzelen-Ost so hoch stieg, dass es in über 70 Keller eindrang. Doch trotz dieser langen Zeit ist der Konflikt zwischen den Grundwasser-Betroffenen und der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) noch lange nicht beigelegt.