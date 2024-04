Kontroverse im Alpener Rat Politischer Wirbel um extrem hohes Grundwasser

Die Grünen sehen den geforderten Dialog längst auf dem Weg. Ihr Sprecher Peter Nienhaus plädierte vor allem vor dem Hintergrund des fortschreitenden Salzbergbaus dafür, den Schulterschluss mit dem Kreis Wesel und den anderen betroffenen Städten Xanten und Rheinberg zu suchen. Die langfristigen Folgen für den Grundwasserspiegel seien ebenso wenig absehbar wie die des Klimawandels, so seine Argumentation. Nienhaus plädierte dafür, „eine Klage den Rahmenbetriebsplan in den Fokus zu nehmen.“ Bekanntlich läuft das Verfahren zur Sicherung des Salzabbaus für die nächsten Jahrzehnte, die K&S bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt hat. Der juristische Weg sei gegen die Ausweisung neuer Abgrabungsflächen für Kies schon erfolgreich beschritten worden, so der Grüne.