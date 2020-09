Umweltprojekt in Alpen : Frische Kräuter für Bienen und Kinder

Umweltprojekt in Alpen

Alpen Die Grundschule Zum Wald hat mit Hilfe des Heimat- und Verkehrsvereins sowie der Gemeinde Alpen Hochbeete angelegt, um Insekten Nahrung zu bieten.

Im Rahmen des Projektes Nachhaltigkeit der Grundschule Zum Wald ist im vergangenen Jahr die Idee entstanden, Bienen- und Insektenhotels zu bauen. Dabei fiel auf: Die Bienen brauchen auch Nahrung und es gab kaum Blumen an der Schule. Zunächst wurden Beete angelegt, der Erfolg hielt sich jedoch in Grenzen. Schließlich entstand die Idee, Hochbeete anzuschaffen und mit Blumen zu bestücken.

Unterstützung erfuhr die Schule dabei von der Gemeinde Alpen sowie dem örtlichen Heimat- und Verkehrsverein (HVV). „Das ist das Tolle an unserer Gemeinde: Es wird gemeinsam überlegt, was wir machen können und dann von einem großen Team umgesetzt“, sagt Schulleiterin Ulla Ledermann erfreut.

In der Verwaltung stieß man mit dem Vorhaben auf offene Ohre, erklärt Bürgermeister Thomas Ahls: „Kinder und Jugendliche sind längst ein großes Thema in Alpen. Vor allem Kinder an Umweltthemen heranzuführen, ist eine große Herausforderung, deshalb konnten wir den Bau der Hochbeete auf kurzem Wege umsetzen.“ Für den Inhalt sorgte der HVV. „Wir unterstützen die Alpener Schulen einmal im Jahr bei der Bepflanzung ihrer Anlagen“, erläutert die Geschäftsführerin des Vereins, Bettina Witt. Die GGS Zum Wald nutzte die Spende, um Stauden, Gemüse und Küchenkräuter einzusetzen.