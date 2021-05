Verkehr in Alpen : Grüne wollen Tempo 30 für Alpens Dorfader

Verkehr in Alpen

Alpen Die Fraktion will den Rat dazu bewegen, auf der Burgstraße und der Lindenallee in Alpen nur noch maximal Tempo 30 zuzulassen. Dafür gebe es mehrere Gründe.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen machen Druck. Sie wollen das Tempo auf der Burgstraße stoppen. Der Rat soll in seiner Sitzung vor der politischen Sommerpause am Dienstag, 29. Juni, Tempo 30 für die Dorfader beschließen. „Noch besser wäre Tempo 20 von der Motte bis zur Ecke Adenauerallee/Lindenallee“, so Fraktionssprecher Peter Nienhaus.