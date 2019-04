Alpens Grüne wählen Vorstand : Die Grünen wählen

Alpen Die Alpener Grünen stimmen sich auf den Europa-Wahlkampf ein und stimmen über ihren Vorstand ab.

Die Europawahl steht im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen. Die Partei trifft sich am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr im Gasthof „Zum Dahlacker“ zur Mitgliederversammlung.

Landtagsabgeordneter Stefan Engstfeld wird die politischen Freunde als Gastredner auf die Europawahl im Mai einstimmen, ehe Peter Nienhaus als Parteichef vor Ort die Organisation des Wahlkampfes mit Plakatekleben, Infoständen und Veranstaltungen erläutert. Nach dem Bericht des Kassierers und dem Befund der Kassenprüfer wird der Vorstand um Entlastung bitten. Danach wird darüber gesprochen, wofür die Partei in diesem Jahr Geld ausgeben möchte.

Dann wird gewählt. Der Vorstand stellt sich in Teilen dem Votum der Mitglieder. Schließlich geht es um das nicht ganz so leichte Thema Mitgliedergewinnung. Hierzu soll es Ende Juli ein Seminar in Xanten geben.