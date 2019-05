Alpens Grüne im Europawahlkampf : Grünen-Politiker Stefan Engstfeld setzt auf Jungwähler

Alpen Zu Gast beim Ortsverband in Alpen forderte der Landtagsabgeordnete auch unpopuläre Maßnahmen für mehr Klimaschutz.

Konzert in Rheinberg : Band of Friends rockt im Schwarzen Adler

Einige Projekte, die von seiner Partei in der Vergangenheit auf den Weg gebracht wurden, seien von der CDU-Mehrheit im Rat später, wenn auch in leicht modifizierter Form, umgesetzt worden. „Das haben wir mitgetragen, weil die Bevölkerung von uns erwartet, dass wir etwas verändern wollen“, so Nienhaus.

Zur Einstimmung auf die heiße Phase des Europawahlkampfs konnte der Ortsverband den Landtagsabgeordneten Stefan Engstfeld gewinnen. Der ging gleich in die Vollen mit der Erwartung, ein Wahlergebnis von über zwölf Prozent zu erreichen. Bedingt durch den zunehmenden Rechtsruck in Europa – „im schlimmsten Fall ist das EU-Parlament nach der Wahl zur Hälfte mit Politikern gefüllt, die antieuropäisch denken“ – erwartet Engstfeld eine sehr hohe Wahlbeteiligung vor allem von Jungwählern. „Mangelnde Konsequenz im politischen Handeln führt zu Bewegungen wie ,Fridays for Future’. Die Jugendlichen sagen: Macht endlich was, wir können den Klimawandel ja schon sehen“, erläuterte der Europa-Experte.