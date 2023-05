Verkehrswende vor Ort Grüne wollen in Alpen Lücken im Radwegenetz schließen

Die Grünen nennen einige Beispiele und haben folgende Strecken ausgemacht: In Alpen die Rathausstraße vom ehemaligen Gartencenter Flora bis zur Kreuzung an der katholischen Kirche St. Ulrich und weiter die Ulrichstraße bis zum Ortsausgang an der Kreisstraße (K 23); die van-Dornik-Straße von der Rathausstraße bis zur Kreuzung Graf-Gumbrecht-Straße; die Lindenallee von der Kreuzung Rathausstraße bis zur Ausfahrt Alpen und Teilstücke der Burgstraße bis zur Ortsausfahrt Netto-Markt. In Menzelen-West (Drüpt) die Drüpter Straße von der Kreuzung Weseler Straße bis zum Abzweig Borth; dann die Bönninger Straße. In Menzelen-Ost steht der Ortseingang Neue Straße bis zum Ortsausgang Gindericher Straße Kreisstraße (K 22) im Blick sowie die Birtener Straße. „Wir könnten uns schnelle Lösungen wie einen auf der Fahrbahn markierten Radweg vorstellen“, so Nienhaus.