Alpen : Grüne wollen günstige Mieten am Brandt-Platz

Grüne wollen günstige Mieten am Brandt-Platz

Alpen Das alte Alpener Feuerwehrgerätehaus soll Wohnraum weichen. Geht es nach der Grünen-Fraktion, sollen bezahlbare Mieten als verbindliches Ziel im Investoren-Wettbewerb festgeschrieben werden.

Die Grünen unternehmen am Dienstag, 25. Juni, im Rat den Vorstoß, bezahlbaren Wohnraum als verbindliches Ziel in den Investorenwettbewerb festzuschreiben, der für die Nutzung des Grundstückes am Willy-Brandt-Platz auf den Weg gebracht werden soll. Hier ist die Feuerwehr bekanntlich vor sechs Wochen ausgezogen.