Optimierung des Nahverkehs Grüne wollen Busse vom Alpener Ortskern fernhalten

Wenn sich zwei Busse auf der Straße begegnen, würde es für Radfahrerinnen und Fußgänger ziemlich eng, schreibt Nienhaus. Auch das neue Pflaster werde durch Großfahrzeuge wie Busse arg strapaziert, sodass früher mit Schäden zu rechnen sei. Deshalb schlagen die Grünen vor, mit dem zuständigen Verkehrsunternehmen Niag zu prüfen, den Linienbusverkehr über die van-Dornik- und Rathausstraße zu leiten. In der Phase des Stadtumbaus habe das auch funktioniert. Zusätzlich könnte man im Zuge dessen die Haltestelle am Abzweig zum Bahnhof auf die Van-Dornik-Straße in Höhe der Flüchtlingsunterkunft am Passweg verlegen, um die Wohngebiete Alpen-Ost, An den Teichen, Erzbischof-Arno-Straße, Münzstätte, Graf-Arnold-Straße, Alpheimweg, Richter-Ketter-, Graf-Gumprecht-Straße, Cugerner Weg, Im Beekfeld, Passweg sowie das Schul- und Sportzentrum sowie das Flüchtlingsheim optimal an den ÖPNV anzubinden.