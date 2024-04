Grünen-Antrag abgelehnt Alpens Rat behauptet seine Größe

Wie sich der neue Rat zusammensetzt, wenn die Wahlbürgerschaft in Alpen im Herbst nächsten Jahres ihr Kreuzchen gemacht hat, weiß kein Mensch. Fest steht aber, dass neben dem Stuhl des Bürgermeisters weitere 32 Sitze zu besetzen sind. Die Grünen scheiterten in der jüngsten Sitzung des gewählten Rates erneut mit dem Vorstoß, das höchste politische Gremium in der Gemeinde um sechs Mandate zu verkleinern.